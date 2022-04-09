Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам о зверствах ВС РФ

Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли мирных граждан Чернигова.

Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий.

Сотрудница редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты из Би-би-си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, уточнил он.

16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из России в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.

«Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», — заявил Конашенков.

2 марта стало известно о том, что эксперты опровергли информацию украинских СМИ о брошенном Россией зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) «Оса» под украинским Черниговом. Недостоверные сведения опубликовало агентство УНИАН, дополнив публикацию фотографией якобы оставленного российской армией ЗРК.

Ранее телеканал CNN уличили в распространении фейков об украинских беженцах. 28 февраля телеканал опубликовал фотографии с людьми, которые, по мнению подписчиков, не похожи на беженцев с Украины. Пользователи обратили внимание, что на одном из снимков изображены смуглые люди, закутанные в разноцветные одеяла. По мнению ряда комментаторов, на фотографии, скорее всего, изображены беженцы из Афганистана или с Ближнего Востока.

В тот же день глава Лиги безопасного интернета, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина сказала, что в Сети появилось около 1,3 млн фейковых публикаций о событиях на Украине и в Донбассе.

До этого, 26 февраля, Министерство обороны РФ заявило о нарастании количества фейков по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в рамках спецоперации на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за фейками по поводу проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса стоят спецслужбы НАТО.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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