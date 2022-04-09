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В Москве состоится благотворительный показ картины «Нормальный только я»

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В Центральном детском магазине (ЦДМ на Лубянке) 11 апреля в 11:00 состоится благотворительный инклюзивный показ картины «Нормальный только я».

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Фильм стал режиссерским дебютом актера Антона Богданова и уже выходил в ограниченный прокат в декабре прошлого года.

Для просмотра картины Национальной Медиа Группой (НМГ) были приглашены ученики московской школы № 518, а также дети с ограниченными возможностями из различных фондов.

В фильме рассказывается история про детский лагерь, который признают аварийным и хотят продать по договоренности директора и местного мэра. Им противостоят дети с особенностями здоровья, приехавшие на отдых. Директора лагеря сыграл Антон Богданов, роль мэра исполнил Константин Хабенский.

Как рассказал сам Хабенский, это история о том, как дети с особенностями здоровья защищают пионерский лагерь. По его словам, получилась добрая и трогательная картина про юность, дружбу и про умение принимать себя и других.

«[Картина] мне показалась интересной еще на уровне идеи, когда сценария фильма еще и не было. Но уже было понятно, что и сюжет фильма, и актерский состав по-хорошему нестандартны для нашего кино. И фильм полностью оправдал мои надежды. <...> Мне приятно, что я участвовал в проекте с самого начала», — пояснил актер.

Помимо известных артистов — Хабенского, Максима Виторгана и Ольги Лерман в картине сыграли реальные дети с ограниченными возможностями. Их участие позволило рассказать историю в жанре комедии — легко и иронично.

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