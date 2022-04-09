Опубликованы кадры допроса пытавшегося подорвать мост в ЛНР боевика

Следственный комитет России 9 апреля опубликовал кадры с допроса боевика вооруженных сил Украины (ВСУ), который вместе с другим националистом пытался подорвать автомобильный мост в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Я и водитель Роман Верхогляд были направлены в село Городище для подрыва моста, который проходил через реку Деркул. У нас было десять тротиловых бочек для подрыва моста недалеко от блокпоста Декада», — рассказал националист.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что боевики получили приказ взорвать мост через реку Деркул близ поселка Городище Беловодского района ЛНР.

Российские военные перехватили боевиков, один из них погиб при задержании.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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