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Instagram потерял половину российских блогеров

Brand Analytics: с 24 февраля Instagram в России потерял 48% авторов, Facebook — 21%
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Социальные сети Instagram и Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) лишились существенной части блогеров из России, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования Brand Analytics.

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Соцсеть Instagram потеряла практически половину — 48% — авторов, а Facebook — 21% пользователей.

Аналитики сравнивали средние значения по данным на 24 февраля и 6 апреля.

К 24 марта из Instagram ушел только 31% блогеров, позднее число ушедших увеличилось. Объем контента от жителей России в Facebook за этот же период снизился на 28%.

Активность пользователей из РФ падает не только на заблокированных платформах — к 6 апреля потери понес и YouTube.

Специалисты характеризуют такую тенденцию полной приостановкой монетизации владельцем Google. Это ограничение касается пользователей из России.

Пользователи переходят на платформы, созданные Россией. Ряд активных авторов во «ВКонтакте» вырос на 20%, объем контента — на 16%. В Telegram число блогеров возросло на 23% и на 7% стало больше постов.

Instagram был заблокирован Роскомнадзором 14 марта, до этого пользователям было дано время на сохранение своих фотографий и видеозаписей, а Facebook запретили в РФ 4 марта.

11 марта сообщалось, что YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

Этим же днем по факту антироссийских заявлений и призывов к насилию Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Meta. А вице-президент Meta Ник Клегг выступил с заявлением, согласно которому компания «не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе». По его словам, компания намерена применять новую политику только на Украине.

10 марта агентство Reuters со ссылкой на заявление Meta сообщило, что организация временно разрешит входящим в нее соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, если в посте говорится о специальной операции РФ по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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