Сеть Lush закроет треть магазинов в России

Косметическая сеть Lush в России закроет 17 из 48 магазинов и уволит 200 из 500 сотрудников. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил владелец российской сети Дмитрий Азаров.

Он пояснил, что 10 марта британская головная компания объявила о приостановке поставок своих продуктов в Россию из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. Из-за этого российской сети придется закрыть часть магазинов и сократить штат.

«Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — сказал Азаров в беседе с Forbes.

По словам предпринимателя, запасов продукции, которые сейчас есть в стране, хватит примерно на три месяца. Однако он подчеркнул, что «самой большой катастрофой» становится вынужденное увольнение людей.

«В первый месяц после начала <специальной операции по защите Донбасса> какие-либо изменения не были так ощутимы, но когда действие дошло до увольнений — стало уже тяжело», — пояснил Азаров.

Отмечается, что российская сеть магазинов принадлежит Азарову на 65%. Остальные 35% являются собственностью британской компании.

29 марта польская компания LPP Group, которой принадлежат бренды одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие, закрыла все свои магазины на территории Российской Федерации. Незадолго до этого LPP Group объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

8 марта французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявила, что временно закроет свои точки продаж и онлайн-магазины в России. Компания также отметила, что приостановит вложения в производство и рекламу в России.

5 марта о временном закрытии бутиков своих брендов сообщила группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Корпорация выпускает бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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