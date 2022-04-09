Путин обсудил с Алиевым итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым итоги проведенных в Брюсселе переговоров лидеров Азербайджана и Армении. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В Кремле отметили, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений.

Ранее в этот день Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном.

Премьер Армении и президент России заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы. Кроме того, Пашинян и Путин договорились встретиться в Москве 19 апреля.

7 апреля стало известно, что Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

25 марта в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих в результате обстрелов вооруженных сил (ВС) Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

За день до этого в МИД Армении сообщили, что ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.