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Жена Моргенштерна рассказала о решении развестись с рэпером

Жена Моргенштерна о разводе: отношения дали трещину после свадьбы
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Супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара в субботу, 9 апреля, рассказала о решении развестись с артистом.

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«Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора наконец заканчивать. Не подумайте, ни в коем случае не хочу высказываться о нем плохо, и не хочу сказать, что я считаю его плохим человеком или плохим мужем. Нет, просто, как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами», — заявила она в видео, опубликованном в Telegram-канале «Новости Москвы».

Дилара пояснила, что они с Моргенштерном больше не могут находиться в таких тесных отношениях. По ее словам, отношения дали трещину после свадьбы.

«И чем между нами меньше расстояние, необязательно физически, тем дальше мы друг от друга становимся. Я не знаю почему, чтобы это понять, нам нужно было жениться и так долго пытаться смириться с этим фактом, но на данный момент это всё в прошлом», — заключила она.

Днем ранее рэпер выпустил новый трек под названием «Селяви». На его обложке изображены обручальные кольца-наручники, украшенные бриллиантами. В самой песне артист говорит, что «не может быть хорошим мужем».

Моргенштерн женился 1 сентября 2021 года, регистрация брака прошла в одном из ЗАГСов Москвы, торжество состоялось на теплоходе. Однако во время празднования судно остановила водная полиция. Гостей не отпускали около 15 минут. После того как правоохранители провели проверку на предмет нарушений, гости смогли покинуть теплоход.

В конце июля того же года рэпер стал самым успешным музыкантом в стране по версии журнала Forbes. За год Моргенштерн заработал почти $7,5 млн. При этом количество упоминаний исполнителя в СМИ составило 47 тыс. раз.

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