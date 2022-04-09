Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку под Томском

Вертолет Ми-8, перевозивший 24 человека, 9 апреля совершил вынужденную посадку в Томской области. У транспортного средства зафиксирована неисправность заднего винта.

По информации «Известий», на борту находился 21 человек и три члена экипажа. Также на борту Ми-8 было 273 кг груза.

Вертолет летел из населенного пункта Пашня в Мыльджино. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров резервным рейсом доставили до места назначения.

Ранее, 2 марта, на Ямале вертолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя.

Воздушное судно авиакомпании «Ямал» Ми-8МТВ следовало к Термокарстовому месторождению, выполняя вахтовый рейс. Вертолет совершил вынужденную посадку, предварительно, в связи с отказом правого двигателя. На борту находились три члена экипажа и пять пассажиров. Никто не пострадал.