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ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов

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Банк России (ЦБ) разрешит гражданам с 11 апреля получать наличными не только доллары, но и евро со своих валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, если они еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты. Об этом регулятор сообщил 8 апреля.

«Общий лимит снятия сохраняется — $10 тыс. или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», — говорится на сайте ЦБ.

Уточняется, что конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

Кроме того, регулятор разрешит банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам, но лишь ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

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ЦБ ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя снимать более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Кроме того, до 9 сентября регулятор запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

Меры были приняты на фоне волатильности на финансовом рынке и новых санкций против РФ, которые ряд стран вводит в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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