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В России упал спрос на самозанятых специалистов

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Рабочая сила в виде самозанятых специалистов стала менее популярной у работодателей. Как объяснил 9 апреля генеральный директор сервиса поиска специалистов Qugo Игорь Знак, на рынок самозанятых повлияла ситуация в экономике.

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По словам эксперта, заказчики начинают постепенно снижать объем заданий для самозанятых, перераспределяя их в том числе на штатных сотрудников. Кроме того, некоторые направления деятельности, связанные с самозанятыми работниками, и вовсе закрываются. Одна из таких сфер деятельности — курьерская доставка.

«Во-первых, курьерские услуги сильно завязаны на импорте товаров из-за рубежа — например, лекарств или бытовой техники. С этими поставками сейчас наблюдаются логистические перебои, поэтому многие крупные заказчики начинают оптимизировать процессы в пользу основного состава, а не внештатных исполнителей», — заявил Знак изданию «Газета.Ru».

Также сокращают количество преподавателей многие онлайн-школы, так как на них упал спрос. Уменьшился спрос на складских работников и комплектовщиков заказов.

Как отметил гендиректор Qugo, давать прогнозы по рынку самозанятых пока не представляется возможным. Обстановка на нем будет зависеть от геополитических факторов.

Также 2 апреля руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса HeadHunter Олеся Плотникова сообщила, что в марте 2022 года в России число открытых вакансий с частичным типом занятости возросло на 16%. Также заметен рост предложений с нестандартным графиком работы.

25 марта сервис HeadHunter представил отчет о сферах с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей. Согласно ему, труднее всего устроиться на работу юристам, работникам науки и образования, административному персоналу, бухгалтерам и финансистам. Легче всего искать работу специалистам в области строительства и недвижимости, медикам, фармацевтам, рабочему персоналу и консультантам.

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