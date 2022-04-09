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Служба безопасности Японии убрала националистический батальон «Азов» из списка террористов

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Служба безопасности Японии исключила украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» из справочника по международному терроризму за 2021 год.

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«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности [Японии] якобы признало батальон «Азов» неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — говорится на сайте ведомства.

Как пояснили в спецслужбе, этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.

Группировка «Азов» появилась в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов. С 2014 года «Азов» участвует в военной операции в Донбассе. В России в отношении его боевиков возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Сейчас азовцы блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.

Ранее, 31 марта, министерство иностранных дел РФ заявило, что западные СМИ закрывают глава на зверства «Азова» на Украине. В частности, там обратили внимание на то, что нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках банды, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.

За день до этого основатель батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в интервью Financial Times признал, что многие бойцы полка являются националистами. Билецкий отметил «патриотичность» азовцев, добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения, а национальным героем Украины является Степан Бандера.

23 марта о том, что «Азов» является неонацистским формированием, писала австрийская газета Heute. Издание обвинило президента Украины Владимира Зеленского в том, что он ничего не предпринял по отношению к праворадикалам, когда возглавил страну.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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