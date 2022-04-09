Служба безопасности Японии убрала националистический батальон «Азов» из списка террористов
Служба безопасности Японии исключила украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» из справочника по международному терроризму за 2021 год.
«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности [Японии] якобы признало батальон «Азов» неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — говорится на сайте ведомства.
Как пояснили в спецслужбе, этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.
Группировка «Азов» появилась в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов. С 2014 года «Азов» участвует в военной операции в Донбассе. В России в отношении его боевиков возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Сейчас азовцы блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.
Ранее, 31 марта, министерство иностранных дел РФ заявило, что западные СМИ закрывают глава на зверства «Азова» на Украине. В частности, там обратили внимание на то, что нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках банды, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.
За день до этого основатель батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в интервью Financial Times признал, что многие бойцы полка являются националистами. Билецкий отметил «патриотичность» азовцев, добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения, а национальным героем Украины является Степан Бандера.
23 марта о том, что «Азов» является неонацистским формированием, писала австрийская газета Heute. Издание обвинило президента Украины Владимира Зеленского в том, что он ничего не предпринял по отношению к праворадикалам, когда возглавил страну.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
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