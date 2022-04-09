Один человек погиб в ДТП с грузовиком на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с грузовиком, в результате чего погиб один человек, еще четверо поучили травмы. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что ДТП произошло в районе 53 дома на Люблинской улице — водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем «Газель» и ГАЗ. В результате происшествия погиб дорожный рабочий. Кроме того, еще четверо рабочих получили травмы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

В Telegram-канале госавтоинспекции Москвы пояснили, что группа рабочих остановилась, чтобы устранить поломку колеса, когда в их автомобиль въехал грузовик. Как заявил водитель грузовика, у него упала кружка под педаль, поэтому он не смог вовремя затормозить.

5 апреля в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пострадали два человека. Водитель ВАЗ-21100 превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. Пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести.