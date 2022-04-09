В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Никол Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 декабря 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей. Затронута также тематика выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее в этот день пресс-служба правительства Армении сообщила, что в ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Также стало известно, что Пашинян и Путин договорились встретиться в Москве 19 апреля. Они планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

25 марта в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих в результате обстрелов вооруженных сил (ВС) Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

За день до этого в МИД Армении сообщили, что ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.