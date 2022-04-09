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Пленный летчик ВСУ назвал имена проваливших эвакуацию руководства «Азова» военных

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Украинский стрелок Иван Гавриленко, вертолет Ми-8 с которым был сбит во время попытки эвакуировать главарей радикальной националистической группировки «Азов» (против которого в России возбуждены уголовные дела), раскрыл имена тех, кто вместе с ним участвовал в операции. Об этом стало известно в субботу, 9 апреля.

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Как сообщил Гавриленко, всего в попытках спасти членов банды из Мариуполя участвовало четверо военных. Командиром группы был офицер Назар Боровицкий, также в ее состав входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский.

«Ну, и плюс экипаж летчиков», — цитирует стрелка «РИА Новости».

Напомним, Гавриленко вместе с борттехником, капитаном Дмитрием Бурлаковым удалось выжить при падении вертолетов. Украинских военных эвакуировали военнослужащие РФ, сейчас они находятся на лечении в военном госпитале в Мелитополе и уже поблагодарили за свое спасение россиян.

В свою очередь Бурлаков также добавил, что в составе потерпевшего фиаско экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной и штурман по имени Богдан.

Накануне 8 апреля борттехник сбитого Ми-8 также рассказал о попытке эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя. По его словам, первая задача по эвакуации боевиков была поставлена 31 марта. Тогда бойцы ДНР подбили два вертолета, которые направлялись за главарями «Азова» в Мариуполь. Один вертолет упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй потерпел крушение в 20 км от Азовского моря. Задачи по эвакуации ставило командование армейской авиации, отметил украинский военный.

О том, что два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной националистической группировки «Азов», сбиты, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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