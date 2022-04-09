Антонов: поставки оружия Украине могут привести к военному противостоянию России и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek сообщил, что действия стран Запада на фоне спецоперации в Донбассе опасны и провокационны, они способны спровоцировать возникновение прямого военного конфликта между РФ и Америкой.

«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — подчеркнул дипломат в пятницу, 8 апреля.

Посол обратил также внимание на то, что «смерть минских договоренностей» — это результат националистического безумия и реваншистских настроений режима Киева, который пошел по пути быстрой милитаризации. Страны, относящиеся к НАТО, начали военное освоение украинской территории, снабдили и переполнили ее оружием. В этот же момент лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах у его страны обзавестись ядерным оружием.

«Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства», — добавил Антонов. Он считает, всё это может привести Соединенные Штаты и Россию на путь прямой военной конфронтации.

Он уверен, что любые поставки вооружения на Украину будут законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

9 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил странам Запада рассматривать конфликт с РФ как способ «покончить» с мировой многополярностью.

7 апреля замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов сообщил о закрытии американским правительством в одностороннем порядке канала связи с Россией по кибербезопасности.

8 февраля стало известно о том, что американские СМИ стараются выставить Россию в негативном свете из-за ситуации в Донбассе. А это желание стало слишком очевидным даже для самих граждан США.

1 апреля Антонов обвинил США в попытке рассорить РФ с Латинской Америкой. Двухпартийная группа членов сената США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с проводимой ею спецоперацией по защите Донбасса.

В феврале 2022 года Донецкая и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В этой связи 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.

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