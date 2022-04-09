Появились кадры последствий обстрела Донецка из «Градов»

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня «Град» 9 апреля украинскими военными.

Местный житель рассказал о случившемся. По его словам, само падение снаряда он не видел, ему об этом сказала супруга.

«В зале посыпались стекла. Я выбежал на улицу, посмотрел — крыша целая. Побежал до соседей, смотрю — дымок. Позвонили в МЧС. Там (в доме. — Ред.) человек должен был быть, но хорошо, что она ушла на рынок и целой осталась», — сказал он.

Соседи позвонили владелице разрушенного дома, и она сразу же вернулась с рынка.

«Смотрю на остатки своего дома. Что-то летело, это слышали все, я даже на рынке слышала, и слышали, что упало куда-то. Упало ко мне», — рассказала женщина.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по республике. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк (Петровский район), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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