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«Аэрофлот» возобновил полеты на Шри-Ланку

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 апреля возобновила полеты на Шри-Ланку. Первый рейс приземлился в Коломбо около девяти часов утра по московскому времени 9 апреля.

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Полеты в Коломбо будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 рейсом SU288 с вылетом из Москвы в 23.30 и обратно SU289 с вылетом из Коломбо в 12:50 по местному времени и прибытием в Москву в 19:15. Время в пути составляет 8 часов 40 минут.

Ранее 6 апреля, сообщалось, что «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные полеты из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан. Оператор рейсов в Алма-Ату, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду — авиакомпания «Россия».

7 апреля авиакомпания Nordwind сообщила, что снова начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и Бохтаром (Республика Таджикистан). Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800.

Ранее, 5 апреля, министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что для продолжения международных полетов Россия сформировала пул из 193 самолетов.

До этого, 4 апреля, стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19. В их число входят Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты. В пояснительной записке отмечается, что закон преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации. 4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

2 марта Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций в связи со спецоперацией России по защите Донбасса. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

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