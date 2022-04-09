Журналист Fox News высмеял Байдена после его рассказа о «величии» США

Журналист Fox News высмеял Байдена после его рассказа о «величии» США

2022-04-09 11:19:53

2022-04-09 11:19:53

2022-04-09 11:19:53

2022-04-09 11:19:53

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