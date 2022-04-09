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Посол Антонов объяснил необходимость спецоперации нежеланием Киева прекратить геноцид
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Посол России Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют кровопролитие

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Поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие и могут привести США и Россию на путь конфронтации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek в субботу, 9 апреля.

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«Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших Вооруженных Сил», — уточнил посол РФ.

Дипломат также добавил, что Россия делает все, чтобы обеспечить нормальное функционирование критически важных объектов инфраструктуры, обеспечить правопорядок и безопасность людей, а удары российской армии наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В свою очередь действия стран Запада на фоне российской спецоперации — «опасны и провокационны», потому что направлены против РФ.

Антонов еще раз указал, что спецоперация России по защите Донбасса началась как результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям.

«Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, чтобы уменьшить военные угрозы со стороны западных государств, которые пытаются использовать братский украинский народ в борьбе против русских», — отметил российский посол в США.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в отношении решения проблемы юго-востока. И сейчас активно продолжают помогать.

Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил, что единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии, находится на территории Украины. Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. При этом во вторник кадры погрузки вооружения, похожего на С-300, появились в словацких СМИ. Министр обороны Словакии Ярослав Нади заверил, что система перевозится на восток страны.

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки 7 апреля оценила сумму поставки Киеву вооружения — $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность. Она отметила, что поставки ведутся почти каждый день, а два дня назад США объявили о выделении $100 млн на важнейшее оружие украинцев в борьбе с русскими — ракетные комплексы Javelin.

Тогда же страны Евросоюза (ЕС) объявили о готовности выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. Всего с момента этого финансирования сумма выделенных на оборону Киева средств увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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