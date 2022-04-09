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Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей

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Спрос на программу туристического кешбэка в России пользуется огромной популярностью, благодаря чему регионы РФ получат в этом году ощутимый доход. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 9 апреля.

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Как сообщила Догузова, в этом году суммарно программой сможет воспользоваться не менее 3 млн человек, что является рекордным показателем за все время работы.

«И это, конечно, огромная поддержка отрасли и регионов в межсезонье. По нашим оценкам, в этом году региональные экономики получат от реализации программы с учетом всех мультипликаторов более 100 млрд рублей», — написала глава Ростуризма в своем Telegram-канале.

Догузова также напомнила, что продажи туров с кешбэком продлятся еще неделю, до 15 апреля включительно. Сейчас, по ее словам, ежедневно поездки по программе покупают в день около 100 тыс. человек. Возможностью отправиться в путешествие можно воспользоваться до 1 июля, включая майские праздники и весь июнь. После весенне-летнего сезона в Ростуризме огласят и даты следующего, осеннего этапа программы.

Ранее, 7 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля 2022 года, чтобы уже весной у детей была возможность не торопясь подготовиться к летним каникулам.

До этого, 2 апреля, пресс-служба Ростуризма сообщала, что в связи с повышенным спросом среди россиян весенний этап продаж туров с кешбэком завершится досрочно — в ночь на 9 апреля.

4 апреля туроператоры заявили, что самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов для россиян является морское побережье Сочи: туда отправится 67% туристов Level.Travel со средним чеком 49 417 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют уехать 8% туристов со средним чеком 33 946 рублей. На третьем — Красная Поляна, которую собираются посетить 7% туристов со средним чеком 100 600 рублей.

26 марта президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать половину стоимости путевок на детский отдых, которые россияне приобретут с 1 апреля.

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