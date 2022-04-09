Клинтон заявил о предложениях Ельцину и Путину вступить в НАТО

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что в 1990-е годы предлагал своему российскому коллеге – президенту России Борису Ельцину, а затем – и Владимиру Путину – вступить в альянс НАТО. Об этом стало известно из колонки бывшего американского лидера для издания The Atlantic.

В статье, опубликованной 7 апреля, Клинтон указал, что в период 1990-х годов Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира», и между Североатлантическим альянсом и Россией начинались развиваться свои собственные связи. В частности, был заключен основополагающий акт Россия — НАТО, США финансировали вывод российских войск из Прибалтики, а кроме того, страны совместно участвовали в некоторых миротворческих операциях.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — написал Клинтон.

Он также отметил, что заявления о том, что США «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию» не соответствуют истине. При этом американский политик все же признал, что НАТО действительно расширялся на восток, несмотря на возражения Москвы. По его мнению, это было «правильной» политикой.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин и сам рассказывал о беседе с Биллом Клинтоном в 2000 году. Российский лидер сообщил, что спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».