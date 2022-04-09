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Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили Россию за спасение

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Двое выживших при крушении вертолета Ми-8 украинских военнослужащих, которых эвакуировали российские солдаты, поблагодарили за спасение своих жизней военнослужащих ВС РФ, а также российских военных врачей. Об этом стало известно в субботу, 9 апреля.

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Ранеными бойцами ВСУ являются борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. Они выжили и сейчас проходят лечение в военном госпитале в Мелитополе.

«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего. Не дали умереть», — цитирует Бурлакова «РИА Новости».

Об инциденте стало известно 5 апреля из сообщения Минобороны РФ, когда российским военным удалось сорвать очередную попытку Киева эвакуировать главарей радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении нее возбуждены уголовные дела в России) на вертолетах Ми-8 в районе Мариуполя.

Две винтокрылые машины ВСУ, на борту которых находились Бурлаков и Гавриленко, были подбиты огнем из переносных зенитных ракетных комплексов.

Состояние Бурлакова на момент поступления в госпиталь было тяжелым, сейчас оно стабилизировалось. У Гавриленко были диагностированы осколочные ранения и большие ожоги тела, 50–60%. Обоим раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне, 8 апреля, борттехник одного из сбитых Ми-8 рассказал о попытке эвакуировать главарей «Азова» из Мариуполя. По словам Бурлакова, первая задача по эвакуации боевиков была поставлена 31 марта. Тогда бойцы ДНР подбили два вертолета, которые направлялись за главарями «Азова» в Мариуполь. Один вертолет упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй потерпел крушение в 20 км от Азовского моря.

О том, что два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной националистической группировки «Азов», сбиты, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Схожая ситуация имела место и 28 марта. Тогда в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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