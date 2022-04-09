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Минобороны РФ рассказало об эвакуации более 80 жителей Мариуполя

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Военнослужащие Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) обеспечили эвакуацию более 80 жителей Мариуполя из районов, которые остаются в зоне поражения украинских националистов. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За день из подвалов жилых домов, находящихся вблизи линии соприкосновения, вывезено более 80 жителей города, в том числе, 14 детей. Для безопасной эвакуации гражданского населения из-под огня ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) использовались боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортеры. Маскировка передвижения эвакуационных отрядов по простреливаемым улицам осуществлялась с помощью дымов», — сказано в сообщении.

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Люди доставлены в безопасные места. Жителям, пострадавшим от обстрелов, оказывается медицинская помощь.

Накануне стало известно, что из Мариуполя в село Безыменное силы ДНР эвакуировали 262 человека, из которых 45 — дети.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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