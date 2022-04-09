ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Россияне смогут купить валюту с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — сказано в сообщении от 8 апреля.

В тот же день официальный курс доллара был понижен Банком России до 74,8501 рубля. Официальный курс евро понизили на 1 рубль 58,66 копейки, до 81,7064 рубля. Также в пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей, а курс евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Кроме того, до 9 сентября регулятор запретил взимать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

Меры были приняты на фоне ужесточения санкционной политики Запада из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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