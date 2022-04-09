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Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал фаворитов турнира PRAVDA

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Итоги поединков Дацик–Кавалари и Бикрев–Никулин во многом зависят от текущей формы бойцов. Некоторые из них даже при искусной технике порой выглядели на ринге не лучшим образом, тогда как другие показывали высший класс, регулярно тренируясь и оттачивая мастерство в боях, поделился с «Известиями» ожиданиями от турнира PRAVDA президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Дацик–Кавалари в определенном смысле слова — противостояние сегодняшнего поп-ММА и единоборства в классическом формате. В данном случае кикбоксинга. Бой пройдет по правилам бокса. Это уравнивает шансы Дацика как представителя ММА и Кавалари как представителя кикбоксинга. Можно считать, что ребята встречаются на нейтральной площадке», — сказал он.

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Гаджиев отметил, что Вячеслав Дацик физически более развит и агрессивнее выступает на ринге. Еще одним плюсом для Рыжего Тарзана станет тот факт, что он будет выступать дома.

«Кавалари при этом более технически оснащенный спортсмен, более искусный, скажем так. И если он бой построит тактически правильно, то, наверное, он в этом поединке фаворит», — добавил он.

Президент AMC Fight Nights указал на необходимость понимать, в какой форме находятся бойцы, чтобы прогнозировать исход поединка.

«Потому что Дацик и отличную форму демонстрировал, и в одном из недавних поединков выглядел плохо. А к Кавалари это относится еще больше. Он был хорошим спортсменом. И абсолютно не понятно, в какой форме он находится сейчас. Если это тот Кавалари, которого мы когда-то видели на кикбоксерских больших турнирах, то он фаворит в бою с Дациком», — считает Гаджиев.

Поединок российского бойца ММА, чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрева и бойца ММА Тимура Никулина, по его мнению, не менее любопытен. Бикрев — один из топов лиги Fight Nights, а Никулин недавно дебютировал.

«Небольшим фаворитом для меня является Бикрев. Наверное, в силу опыта, который у Димы есть. Но и не отметить тот факт, что Дима уже давно не выступал, а Тимур находится на хорошей волне, часто выступает, много тренируется в боксе, я не могу. Поэтому шансы практически равны. Пускай Дима будет фаворитом именно за счет опыта», — резюмировал AMC Fight Nights.

В победу Вячеслава (Рыжего Тарзана) Дацика верят и многие эксперты. Боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина. Они встретятся на ринге в рамках турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:15 мск.

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