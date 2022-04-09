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Корреспондент «Известий» рассказал об опасности для покидающих Херсон жителей

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На одном из самых оживленных контрольно-пропускных пунктов (КПП) Херсона, откуда люди едут в сторону Николаева и Одессы, всегда много автомобилей. Большинство людей, которые направляются туда, где сейчас идут ожесточенные бои, даже не знают о текущей обстановке, рассказал в субботу, 9 апреля, корреспондент «Известий» Иван Литомин.

На этом КПП сотрудники Росгвардии досматривают багажники, проверяют документы и предупреждают, что направление поездки водитель и пассажиры выбрали небезопасные.

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«Добрый день! Документики можно ваши? Цель поездки вашей? Что везете?» — спрашивает проверяющий КПП.

«Дети, дети, к детям едем. Ничего, личные вещи, немного игрушек», — отвечает водитель.

Затем его просят выйти из автомобиля, пассажирку на заднем сиденье — открыть дверь и показать содержимое сумок. После — водитель с росгвардейцем идут к багажнику — военный осматривает его содержимое и кивает, мол, можете ехать.

Машина уезжает. Со следующим авто процедура досмотра повторяется.

Несмотря на несколько блоков привезенной российскими военными гуманитарной помощи, мирная жизнь в Херсоне налаживается: ездят рейсовые автобусы, работают кафе и рынок. Основные продукты — в наличии. На центральном рынке города идет торговля. Продают всё: от хлеба, сахара и круп до детской одежды и косметики. Торгуют не полный день, а часов до 14-15.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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