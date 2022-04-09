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Посол РФ в США заявил о недопущении гибели мирных граждан на Украине

Посол Антонов: Россия принимает все возможные меры, чтобы не допустить гибели мирного населения на Украине
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Россия принимает все возможные меры, чтобы в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса не допустить гибели мирного населения, повреждения инфраструктуры на Украине. Об этом 8 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Кроме того, Антонов отметил, что специальная военная операция была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

8 апреля произошел ракетный удар по городу Краматорск. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Глава назначенной Киевом военной областной донецкой администрации Павел Кириленко сообщил, что число погибших в результате обстрела вокзала Краматорска увеличилось до 50. Из них пятеро — дети. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по данному факту.

В Минобороны РФ заявили, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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