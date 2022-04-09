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ВС Украины за сутки обстреляли три населенных пункта ЛНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляла три населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу, 9 апреля, сообщило представительство ЛНР при совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что украинские военные нанесли удары по городам Донецкий, Калиново и Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм (12 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин).

В результате в Калинове повреждены три жилых дома, в Первомайском — четыре.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что ВСУ четыре раза подвергли Донецкий, Калиново обстрелам. Использовались артиллерийские орудия калибром 152 мм (27 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин). Один мужчина был ранен.

7 апреля Следственный комитет РФ заочно предъявил четверым командирам вооруженных сил Украины обвинения в обстрелах в Донбассе. Как уточняется, командиры 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, 56-й и 59-й отдельных мотопехотных бригад, а также 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады причастны к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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