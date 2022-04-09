ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Центральный банк России начнет продавать валюту гражданам с 18 апреля, сообщила пресс-служба регулятора. Это решение касается лишь валюты, которую банки получили с 9 апреля.

Те, кто владеют счетами или вкладами в валюте, открытыми до 9 марта 2022 года, с 11 апреля смогут снимать доллары и евро в наличных. Лимит в $10 тыс. по-прежнему действует до 9 сентября. Если лимита будет превышен, оставшиеся средства можно будет снять в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — заявили в ЦБ.

Ранее снятие средств было возможным лишь в долларах США, притом что конвертация денег происходила по рыночному курсу в день выдачи.

8 апреля официальный курс доллара был понижен Банком России до 74,8501 рубля.. Официальный курс евро понизили на 1 рубль 58,66 копейки до 81,7064 рубля. Ранее в этот же день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей, а курс евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей.

Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период запрещено снятие более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.