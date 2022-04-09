В Китае назвали смелым признание Вучича в причинах поддержки исключения РФ из СПЧ ООН

Президент Сербии Александр Вучич своим признанием в поддержке исключения России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) под санкционным давлением Запада проявил смелость. Такую оценку действий сербского лидера дала китайская газета Global Times 9 апреля.

«Вучичу, видимо, хватило смелости, чтобы заявить об угрозах и давлении, с которым столкнулась его страна со стороны Запада, но сколько еще из 93 стран, проголосовавших за (приостановку участия России в СПЧ ООН — Ред.), сделали это под принуждением Запада, и сколько не решилось высказаться?» — говорится в публикации.

В газете отметили, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса, Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

За приостановку участия России в СПЧ проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58.

Сербский лидер объяснил поддержку данного решения западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии». При этом глава государства указал на то, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поддержка Венгрией и Сербией исключения России из Совета по правам человека является примером принуждения к русофобии.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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