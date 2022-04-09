Прямой эфир
Политика
Посол Антонов объяснил необходимость спецоперации нежеланием Киев прекратить геноцид
Мир
«Известия» представили доказательства передачи Украине оружия США осенью 2021 года
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву
Мир
США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию
Мир
Французский политолог назвал удар по Краматорску манипуляцией Киева
Мир
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями
Мир
МВФ одобрил создание спецсчета для стабилизации экономики Киева
Наука
Британские ученые разработали методику по омоложению клеток кожи на 30 лет
Мир
В США рассказали об угрозе единству западной коалиции из-за выборов во Франции
Политика
Посол РФ в США заявил о недопущении гибели мирных граждан на Украине
Экономика
Экономист рассказал о провоцируемом США кризисе в Европе
Сюжет:

В Китае назвали смелым признание Вучича в причинах поддержки исключения РФ из СПЧ ООН

GT: Вучич проявил смелость, назвав причиной голосования против России в ООН угрозы санкций
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич своим признанием в поддержке исключения России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) под санкционным давлением Запада проявил смелость. Такую оценку действий сербского лидера дала китайская газета Global Times 9 апреля.

Отброшенный совет: что значит приостановка членства России в СПЧ ООН
И какая риторика сопровождает переговоры РФ и Украины

«Вучичу, видимо, хватило смелости, чтобы заявить об угрозах и давлении, с которым столкнулась его страна со стороны Запада, но сколько еще из 93 стран, проголосовавших за (приостановку участия России в СПЧ ООН — Ред.), сделали это под принуждением Запада, и сколько не решилось высказаться?» — говорится в публикации.

В газете отметили, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса, Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

За приостановку участия России в СПЧ проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58.

Сербский лидер объяснил поддержку данного решения западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии». При этом глава государства указал на то, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поддержка Венгрией и Сербией исключения России из Совета по правам человека является примером принуждения к русофобии.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022