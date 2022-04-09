Пленный летчик назвал имена украинских военных, проваливших эвакуацию главарей «Азова»

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Гавриленко, бывший в составе группы, которой поручили эвакуировать из Мариуполя главарей украинского полка националистов «Азов», назвал имена других участников группы, провалившей операцию. Он сообщил об этом 9 апреля.

Как рассказал Гавриленко, командиром группы являлся офицер Назар Боровицкий. Также в составе группы были Александр Клепиков, Григорий Добровольский. Помимо этого в составе группы был также экипаж летчиков, уточняет он.

9 апреля пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков сообщил о том, что операция по вывозу украинских нацистов из «Азова» провалилась из-за плохой организации.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной группировки украинских националистов «Азов», были подбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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