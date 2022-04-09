Пленный разведчик ВСУ знал, что главари «Азова» находятся в «кольце»

Украинский разведчик Вооруженных сил Украины Иван Гавриленко, выживший при сбитии Ми-8 российскими войсками, рассказал об операции по эвакуации из Мариуполя главарей радикальной группировки «Азова», в отношении которой на территории РФ заведено несколько уголовных дел.

«Летели эвакуировать высшее командование «Азова». Знал, что они находятся в «кольце», – пояснил он.

Как поясняет пленный разведчик, в основном с «азовцами» контактировало командование ВСУ.

«Они приехали-уехали. Сказать, что у них там что-то было подготовленное – я не видел. К нам на позицию они не приезжали. К кому-то приезжали», – объяснил он.

Иван Гавриленко отметил также, что видел на вооружении у них пулеметы, АКС, снайперские винтовки и даже зарубежное вооружение. По его наблюдениям, экипировка у радикалов была на порядок лучше, чем у обычных подразделений ВСУ.

Другой выживший в сбитом украинском Ми-8 бортовой авиационный техник Дмитрий Бурлаков объяснил 9 апреля, что эвакуация главарей «Азова» из Мариуполя сорвалась из-за плохой организации.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной группировки украинских националистов «Азов», были подбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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