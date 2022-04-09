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Боец Кенкерли рассказал об ожиданиях от поединка Дацика и Кавалари

Боец Кенкерли о поединке Дацика и Кавалари: Дацику будет очень сложно против такого соперника
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в субботу, 9 апреля, поделился с «Известиями» своими прогнозами результатов турнира PRAVDA.

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«Очень интересный соперник у Вячеслава [Дацика]. [Сауло] Кавалари известен по турниру Gloria, где он одерживал великолепные победы. Он уникальный бразилец, который может работать быстро и достаточно технично, поэтому Дацику будет очень сложно против такого соперника», — рассказал Кенкерли о своих ожиданиях.

По его мнению, бой будет непредсказуемый, интересный и напряженный. Кенкерли также охарактеризовал двух других соперников — Дмитрия Бекрева и Тимура Никулина.

«Дмитрий Бекрев имеет базу борца, хотя неплохо работает руками, сам видел его тренировки, но фаворит тут Тимур Никулин. Я думаю, что Бекрев будет выкладываться на максимум, чтобы не дать Тимуру выйти победителем», — констатировал боец.

Ранее, 7 апреля, российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

В победу Дацика верят и многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрёва и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.

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