Вывоз руководителей группировки неонацистов «Азов», в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел, не состоялся из-за слабой организации операции. Об этом сообщил 9 апреля пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков.

Летчик входил в состав экипажа летательного аппарата, который командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило на эвакуацию радикалов из «Азова».

По его словам, их вертолет был произведен еще в Советском Союзе, а в качестве оборудования у экипажа были только приборы GPS и приборы ночного видения. Им дали приказ выдвинуться из Днепропетровска 5 апреля в четыре часа утра в зону ожидания неподалеку от линии разграничения. Там они должны были ждать дальнейших команд как поисково-спасательная служба. Уже в полете они получили координаты сбитого вертолета Ми-8, в котором находились радикалы. Однако вертолет Бурлакова, когда он приблизился к подбитому судну, подбили, а потому эвакуировать «азовцев» им не удалось.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — объяснил он в ходе допроса.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной группировки украинских националистов «Азов», были подбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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