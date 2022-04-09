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ТЦ в республике Коми загорелся на площади 200 кв. м

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В торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже жилого дома в Усинске в республике Коми, начался пожар. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение ТЦ «Северное сияние» на площади, предварительно, 200 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома», — отмечается на странице ведомства в «ВКонтакте».

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарные приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, 7 апреля, в городе Клинцы (Брянская область) произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Информация о возгорании поступила в ведомство в 11:25. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Союзной. Хозяйка квартиры получила ожоги, еще у двух человек наблюдались признаки отравления продуктами горения.

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