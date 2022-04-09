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Экс-президент США Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО

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США предлагали России вступить в НАТО. В частности, такое предложение делалось Борису Ельцину и Владимиру Путину. Об этом 7 апреля заявил бывший президент США Билл Клинтон в его материале для издания The Atlantic.

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«Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон в статье.

В 1990-е годы РФ участвовала в программе «Партнерство во имя мира». Также между Россией и НАТО был заключен Основополагающий акт. Кроме того, Россия принимала участие в некоторых совместных миссиях миротворческого характера вместе с альянсом, рассказал политик. Он также напомнил о том, что США финансово помогали ВС РФ выводить свои войска из Прибалтики.

Клинтон отверг обвинения о том, что Америка «игнорировала, не уважала и старалась изолировать Россию». При этом он признал, что НАТО расширялось на восток, игнорируя позицию Кремля. Однако, как считает Клинтон, это была «правильная» политика.

Ранее, 21 февраля, Путин рассказал о беседе с Биллом Клинтоном в 2000 году. Тогда российский лидер уточнил у американского коллеги, как Вашингтон отнесся бы к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция внешне выглядела «весьма сдержанно».

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