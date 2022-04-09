МВФ одобрил создание спецсчета для стабилизации экономики Киева

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в субботу, 9 апреля, поддержал создание управляемого специального счета для содействия стабилизации экономики Украины.

«По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет... сегодня одобрил создание управляемого счета для Украины, обеспечив доноров надежным инструментом для направления помощи Украине», — говорится в релизе, размещенном на сайте фонда.

Отмечается, что счет позволит отправлять украинским властям гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Все эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Киева в МВФ.

15 марта МВФ выпустил прогноз, согласно которому ситуация вокруг Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого Евросоюза «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

9 марта исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере $1,4 млрд. Как отметили в фонде, помощь предназначается для «удовлетворения экстренных финансовых потребностей» и нивелирования экономических последствий российской спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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