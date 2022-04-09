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WP: США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины

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Законопроект, позволивший бы американским властям конфисковывать имущество попавших под санкции россиян, чтобы отдавать вырученные суммы Украине, не был принят в конгрессе США. Информацию об этом 8 апреля разместило издание The Washington Post.

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Против закона выступил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), который акцентировал внимание конгрессменов на том, что законопроект противоречит конституции США.

«Представители ACLU предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить США в информационной борьбе», — приводятся слова двух источников.

Инициатива внесения законопроекта в конгресс принадлежит демократу Тому Малиновски и республиканцу Джо Уилсону. В случае принятия он позволил бы администрации президента США Джо Байдена изъять собственность попавших под санкции российских предпринимателей на сумму более $5 млн и затем передать ее Украине.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы легко оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — подчеркнул директор по федеральной политике ACLU Кристофер Андерс.

7 апреля министерство финансов США расширило санкции против России. Под новые ограничения попали 29 компаний из России и восемь граждан РФ. Среди попавших под ограничения компаний примечателен крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила 7 апреля, что президент Байден подпишет законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ. Ранее в этот день сенат конгресса проголосовал за его одобрение. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый документ можно считать просто кодификацией.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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