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Проживший на Украине 10 лет француз подтвердил принадлежность «Точки-У» ВСУ

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Единственными, кто мог применять ракетный комплекс «Точка-У» — это украинцы, рассказал «Известиям» французский бизнесмен Тьерри Андре Лоран Пелле в комментарии произошедшей в Краматорске 8 апреля трагедии.

«Я жил на Украине долгое время, целых 10 лет, был свидетелем Майдана. Точно знаю, что единственные кто мог применить «Точку-У» были именно украинцы, а не русские. Потому что у русских есть более точные ракеты с собственной системой навигации. Я очень удивился, когда услышал эту новость, ведь Краматорск — в Донбассе, который находится под защитой России, президент РФ Владимир Путин отдал приказ защищать Донецк и Луганск. Поэтому для России нет смысла разрывать все соглашения и атаковать таким образом народ Донбасса», — заявил он.

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

Пелле добавил, что провокация в Краматорске напомнила ему события, которые происходила на Украине после Майдана. Бизнесмен уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают подобные провокации с подачи Запада, чтобы ложью подорвать авторитет Путина и повлиять на его политику.

«Очень печально, что вместо поиска компромисса и остановки этого конфликта, Запад лишь подливает масла в огонь. На самом деле, ситуация стремится к переломному моменту, который может стать катастрофой для всех. На введенные Западом санкции Россия ответит контрсанкциями. В ближайшем времени из-за этого в глобальной экономике может произойти коллапс, многие народы начнут свергать собственные правительства», — предположил он.

Минобороны РФ в этот же день сообщило, что в ходе выполнения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили восемь украинских пусковых установок из тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У». Тем не менее всё еще существует возможность провокаций со стороны Киева.

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось в пятницу, 8 апреля. После этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Глава назначенной Киевом военной областной донецкой администрации Павел Кириленко сообщил, что число погибших в результате обстрела вокзала Краматорска увеличилось до 50. Из них пятеро — дети.

В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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