ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населения

Центральный банк России будет продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля. Данное решение касается лишь валюты, которая поступила в банки с 9 апреля. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба регулятора.

Владельцы счетов или вкладов в валюте, открытых до 9 марта 2022 года, с 11 апреля будут иметь возможность снять доллары и евро в наличных. При этом сохранится лимит в $10 тыс., действующий до 9 сентября. В случае превышения лимита средства можно будет снять в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — заявили в ЦБ.

До этого изменения снятие средств было возможным лишь в долларах США, притом что конвертация денег происходила по рыночному курсу в день выдачи.

8 апреля Банк России официальный курс доллара был понижен Банком России до 74,8501 рубля.. Официальный курс евро понизили на 1 рубль 58,66 копейки до 81,7064 рубля. Ранее в этот же день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей, а курс евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей.

Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период запрещено снятие более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.