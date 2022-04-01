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Французский политолог назвал удар по Краматорску манипуляцией Киева

Политолог Леруа: что касается Краматорска, это ещё одна отвратительная манипуляция Киева
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Атака на Краматорск является манипуляцией Киева. Такую точку зрения в интервью «Известиям» в субботу, 9 апреля, высказал французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа.

«Что касается Краматорска, это еще одна отвратительная манипуляция Киева, украинских властей, а также их англосаксонских сторонников, которые стоят за Украиной. Очевидно, проиграв в сражениях, они пытаются выиграть информационную войну», — сказал он.

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

По словам Леруа, удар по Краматорску — определенно провокация. Он напомнил, что руководство националистических группировок является представителями Западной Украины, отрицательно относящейся к жителям восточной части.

«Исходя из этой ситуации, они ударили по вокзалу Краматорска во время наибольшего скопления людей и обвинили в этом русскую армию», — добавил политолог.

Отмечается, что вокзал был атакован ракетой «Точка-У», состоящей на вооружении только у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью провокации Леруа назвал разрушение доверия к российской армии.

«Также очевидно, что после Бучи и Краматорска будут и другие провокации, которые поддерживает Запад в том числе. Это оружие, которым они обладают, и они будут использовать это оружие во всех проявлениях. В этой сложившейся ситуации остается лишь говорить правду и требовать освещать, требовать расследования каждой ситуацией. [Президент РФ] Владимир Путин называл Запад империей зла, так вот эта империя зла ведет войну против России и нужно защищаться от этого», — подытожил политолог.

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. После этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

В Минобороны РФ также заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении вооруженных сил Украины и предупредили о высокой вероятности дальнейших провокаций и ударов по населенным пунктам с находящимися в них гражданскими лицами. В ведомстве напомнили, что 14 марта 2022 года дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Точкой-У» нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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