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Пленный летчик ВСУ: эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя помешала плохая организация

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Эвакуация руководства группировки неонацистов «Азов» (в отношении организации в РФ возбуждено несколько уголовных дел) не удалась из-за плохой организации операции. Такое заявление сделал 9 апреля пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков.

Летчик был в составе экипажа вертолета, который украинское командование отправило на помощь радикалам из «Азова».

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По его словам, их вертолет был еще советского производства, а в качестве оборудования у экипажа были только приборы GPS и приборы ночного видения. Им дали указание из Днепропетровска вылететь в зону ожидания 5 апреля в четыре часа утра. Там они должны были ожидать дальнейших команд как поисково-спасательная служба. Уже в полете им поступили координаты сбитого вертолета Ми-8, в котором находились «азовцы». Однако долететь до него экипажу Бурлакова не удалось, так как его вертолет подбили.

«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», — объяснил он в ходе допроса.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной националистической группировки «Азов», были сбиты российскими войсками. Один летательный аппарат были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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