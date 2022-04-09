ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Банк России с 18 апреля решил возобновить продажу наличной валюты гражданам. Данное изменение коснется только валюты, поступившей в банки с 9 апреля. Об этом заявили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе регулятора.

Владельцы валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, с 11 апреля смогут снять доллары и евро в наличных при условии, что сумма не превышает $10 тыс. или эквивалент в евро не выбран. Такая процедура снятия будет работать до 9 сентября. При этом средства сверх лимита можно снять в рублях, пояснили в ЦБ.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — отметили в регуляторе.

До этого снять средства можно было только в американских долларах, конвертация в которые происходила согласно рыночному курсу в день выдачи.

8 апреля сообщалось о намерении Центробанка с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. ЦБ подчеркнул, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Ранее Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.