Прямой эфир
Мир
США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию
Мир
«Известия» представили доказательства передачи Украине оружия США осенью 2021 года
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву
Армия
Минобороны сообщило об обстреле ВСУ ищущих продукты питания мирных жителей Харькова
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями
Экономика
Waitrose ограничила продажу подсолнечного масла в Британии
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Мир
В США рассказали об угрозе единству западной коалиции из-за выборов во Франции
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Общество
Эксперт Тимаков опроверг наличие опасных коронавирусных мутаций

ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России с 18 апреля решил возобновить продажу наличной валюты гражданам. Данное изменение коснется только валюты, поступившей в банки с 9 апреля. Об этом заявили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе регулятора.

ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
Что означает внеочередное уменьшение показателя до 17% и каких шагов ждать от регулятора дальше

Владельцы валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, с 11 апреля смогут снять доллары и евро в наличных при условии, что сумма не превышает $10 тыс. или эквивалент в евро не выбран. Такая процедура снятия будет работать до 9 сентября. При этом средства сверх лимита можно снять в рублях, пояснили в ЦБ.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — отметили в регуляторе.

До этого снять средства можно было только в американских долларах, конвертация в которые происходила согласно рыночному курсу в день выдачи.

8 апреля сообщалось о намерении Центробанка с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. ЦБ подчеркнул, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Ранее Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022