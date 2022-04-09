Пентагон сообщил о желании США увидеть «поражение России на Украине»

Вашингтон надеется, что в результате спецоперации по защите Донбасса Россия останется в проигрыше. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в Пентагоне.

«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия… проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец и чтобы Украина восстановила свою целостность», — заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби во время брифинга.

Кроме того, США в очередной раз сообщили, что продолжат оказывать помощь и поддержку Украине в связи с ее борьбой за своих граждан и независимость.

6 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Документ предполагает расширение возможностей для президента США Джо Байдена по ускоренному и упрощенному предоставлению Киеву вооружений.

В этот же день Джо Байден пояснил, что Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечалось, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину. Отмечалось, что «небольшой группе украинских военных, которые пребывали в США с осени», американские специалисты провели инструктаж по управлению дронами-камикадзе Switchblade, по возвращении на Украину они обучат работе с новым вооружением своих коллег.

5 апреля Вашингтон распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

Еще в феврале директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе. Он отметил, что страну очень быстро «накачивают оружием», и упомянул поставки вооружений, отправку в страну военных советников и инструкторов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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