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WP: США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины

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Конгресс США не принял законопроект, позволяющий администрации изымать имущество попавших под санкции россиян и передавать вырученные суммы Украине. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет The Washington Post.

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Отмечается, что против закона выступила неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), которая предупредила конгрессменов о противоречии данной законодательной инициативы Конституции США.

«Представители ACLU предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить США в информационной борьбе», — приводятся слова двух источников.

Законопроект был предложен демократом Томом Малиновски и республиканцем Джо Уилсоном. Он позволял правительству президента США Джо Байдена конфисковать собственность подсанкционных бизнесменов из РФ на сумму более $5 млн и передать эту сумму Киеву.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы легко оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — подчеркнул директор по федеральной политике ACLU Кристофер Андерс.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Байден подпишет законопроект. Ранее в этот день сенат конгресса проголосовал за его одобрение. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый документ можно считать просто кодификацией.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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