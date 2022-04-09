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ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населения

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Центробанк снова начнет с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам. При этом данное решение коснется только валюты, поступившей в банки с 9 апреля. Такая информация следует в пятницу, 8 апреля, из сообщения, распространенного пресс-службой регулятора.

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Владельцы валютных счетов или вкладов, которые были открыты до 9 марта 2022 года, с 11 апреля смогут снять доллары и евро в наличных. При этом сохраняются некоторые ограничения — лимит $10 тыс., который будет действовать до 9 сентября. Если лимит превышен, средства можно снять в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — заявили в ЦБ.

До этого снять средства возможно было только в долларах США, конвертация в эту валюту происходила согласно рыночному курсу в день выдачи.

8 апреля Банк России понизил на 9–11 апреля официальный курс доллара до 74,8501 рубля, что на 1 рубль 40,46 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1 рубль 58,66 копейки, он составит 81,7064 рубля. Ранее в пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей. В то же время евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей.

Ранее Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

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