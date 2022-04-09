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В РФ ввели требования пожарной безопасности к временным зданиям для форумов

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Российские власти впервые ввели требования пожарной безопасности для временных зданий, в которых проходят культурно-массовые мероприятия. Соответствующий свод правил был утвержден МЧС России 9 апреля.

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«Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности... к подготовке и организации массовых мероприятий с использованием временных зданий и сооружений, в том числе возводимых в существующих зданиях», — говорится в документе, предоставленном министерством ТАСС. Документ вступает действие 1 июня 2022 года.

8 апреля МЧС России сообщила о введении особого противопожарного режима в Самарской области с 15 апреля по 15 октября. В частности, ограничиваются въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ, в том числе профилактическое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, лесной травы и других горючих лесных материалов.

Данные ограничения затронут временные площадки, предназначенные, в частности, для проведения форумов, концертов, выставок, спортивных мероприятий, отмечают в ведомстве.

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