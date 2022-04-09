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Минобороны: в Мариуполе находится большое количество наемников из Европы

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Российские военнослужащие в Мариуполе перехватили переговоры по радиосвязи зарубежных наемников, которые говорили на нескольких европейских языках. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков Вооруженных сил Украины в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся еще на шести — в основном европейских — иностранных языках», — сообщил он.

Отмечается, что информация ВС РФ доказывает, что в городе сейчас находятся иностранные наемники, которые прибыли за американские доллары с целью убивать людей, прикрываясь «живым щитом из мирных граждан».

По словам Конашенкова, Мариуполь освободят войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и ВС России.

Накануне стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

7 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

Ранее, 4 апреля, Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые во вторник, 5 апреля, решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в этот день в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев и в том числе украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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