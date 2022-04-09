WP: правозащитники помешали конгрессу США принять закон об изъятии активов россиян

Конгресс США не смог принять закон, наделяющий американскую администрацию правом изымать собственность граждан РФ и передавать эти средства Украине. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, конгрессу помешала позиция неправительственной организации Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС), представители которой предупредили о противоречии данной мере конституции США.

«Представители АСЗГС предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить Соединенные Штаты в пропагандистской борьбе», — сообщается в материале.

Законопроект был инициирован демократом Томом Малиновски и республиканцем Джо Уилсоном, предложившими разрешить конфискацию имущества попавших под санкции российских бизнесменов. В общем эта собственность оценивается на сумму в $5 млн, которая могла быть передана Киеву в виде военной и гуманитарной помощи.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — подчеркнул директор по федеральной политике АСЗГС Кристофер Андерс.

9 апреля Соединенные Штаты сообщили о расширении перечня ограничительных мер на экспорт категорий товаров в Россию и Белоруссию. Ограничения затрагивают в первую очередь сельскохозяйственную продукцию, в частности удобрения, а также трубопроводную арматуру для российской нефтегазовой отрасли. Помимо этого, Министерство торговли США ввело ограничения по отношению к белорусской авиационной отрасли, в частности к произведенным в Америке самолетам, за позицию Беларуси по специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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