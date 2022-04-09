Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
Сюжет:

Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятый конгрессом США законопроект, приостанавливающий нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией, был подписан президентом США Джо Байденом в пятницу, 8 апреля.

Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться

Согласно документу, на импорт из этих двух стран Вашингтон сможет ввести более высокие пошлины, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Отмечается, что данная мера будет действовать до начала 2024 года, но может быть отменена при подходящих обстоятельствах.

Также Байден подписал законопроект об эмбарго на импорт российских энергоносителей, сообщает Белый дом.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден подпишет законопроект, за который проголосовал сенат конгресса США. При этом в марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый зако6нопроект можно считать просто кодификацией.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

8 марта США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом Байден признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022