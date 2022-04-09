Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Принятый конгрессом США законопроект, приостанавливающий нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией, был подписан президентом США Джо Байденом в пятницу, 8 апреля.

Согласно документу, на импорт из этих двух стран Вашингтон сможет ввести более высокие пошлины, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Отмечается, что данная мера будет действовать до начала 2024 года, но может быть отменена при подходящих обстоятельствах.

Также Байден подписал законопроект об эмбарго на импорт российских энергоносителей, сообщает Белый дом.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден подпишет законопроект, за который проголосовал сенат конгресса США. При этом в марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый зако6нопроект можно считать просто кодификацией.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

8 марта США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом Байден признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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